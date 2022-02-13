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13 февраля, 2022
 
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"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год

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В феврале сыну Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна исполнился один год
В феврале сыну Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна исполнился один год
Фото: bruhunova / Instagram, petrosyanevgeny / Instagram

Супруга 76-летнего российского шоумена Евгения Петросяна, 32-летняя блогер Татьяна Брухунова 13 февраля в Instagram опубликовала видео с их сыном Ваганом, которому исполнился год. В кадре мальчик задувает свечу на маленьком торте.

"1,11", – подписала она ролик, добавив эмодзи в виде красного сердца.

"Сладкий, как тортик", – прокомментировала lucy_nab.

"Милота какая! Вагашу с праздником!" – написала kutnikova_foto.

"Татьяна, какой же Ваган у вас славный. А этот нос-курнос!" – отметила пользователь anna_dubrova.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына.

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Теги: Евгений Петросян, мальчик, ребенок, блогер, Татьяна Брухунова, эмодзи, шоумен, жена, торт
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