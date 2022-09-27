Минкульт Украины внес Семенович в черный список

Таким образом, на данный момент количество фамилий в этом перечне – 210, но по факту их там 209 – российский рэпер Morgenshtern внесен в список под обеими своими фамилиями).
В последний раз изменения в список вносились 21 июня 2022 года – тогда Минкульт исключил из списка российского шоумена Максима Галкина.
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.