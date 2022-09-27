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27 сентября, 2022
 
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Минкульт Украины внес Семенович в черный список

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Семенович принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях
Семенович принимала участие в российских пропагандистских мероприятиях
Фото: ann_semenovich / Instagram

Министерство культуры и информационной политики Украины 26 сентября по представлению СБУ внесло российскую певицу Анну Семенович в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Обновленный список появился на сайте Минкульта.

Таким образом, на данный момент количество фамилий в этом перечне – 210, но по факту их там 209 – российский рэпер Morgenshtern внесен в список под обеими своими фамилиями).

В последний раз изменения в список вносились 21 июня 2022 года – тогда Минкульт исключил из списка российского шоумена Максима Галкина.

Контекст:

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Теги: война России против Украины, Анна Семенович
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