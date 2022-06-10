Бульвар Шоубиз
 
10 июня, 2022
 
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Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео

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Мирзоян: Не буду писать о песне все в ней
Мирзоян: Не буду писать о песне – все в ней
Фото: Мірзоян Арсен / Facebook

Украинский певец и волонтер Арсен Мирзоян 10 июня на своем канале в YouTube презентовал песню "Вальс Ірпінь".

"Не буду писать о песне – все в ней", – написал в день премьеры на своей странице в Instagram артист.

ВИДЕО
Видео: Арсен Мірзоян_OFFICIAL / YouTube
Теги: Ирпень, волонтеры, Арсен Мирзоян, певец
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