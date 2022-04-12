"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу

"Солнышко мое, любимая. Ты – мое чудо, самая обаятельная, самая желанная, нежная, внимательная, фантастическая и настоящая! Снова и снова просматриваю наши фото. Я очень соскучился, однако главное, что вы в безопасности. Люблю тебя! Сильно", – написал он.

Контекст:

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки, певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.

8 апреля украинский блогер и стендапер Николай Зырянов в новом выпуске авторского YouTube-шоу "Львы на джипе" заявил, что Матвиенко с Мирзояном расстались. Певица опровергла его заявление. "Я не знала, что в такое время кого-то это может волновать. И сейчас точно не время разводиться, не дождетесь!" – написала Тоня Матвиенко.

12 апреля мать артистки, украинская певица Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в Португалию.