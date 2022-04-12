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12 апреля, 2022
 
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"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу

Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году
Мирзоян и Матвиенко поженились в 2017 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинский певец Арсен Мирзоян 12 апреля разместил в Facebook подборку архивных снимков, на которых запечатлена его супруга, украинская певица Тоня Матвиенко. Он посвятил публикацию ее дню рождения.

"Солнышко мое, любимая. Ты – мое чудо, самая обаятельная, самая желанная, нежная, внимательная, фантастическая и настоящая! Снова и снова просматриваю наши фото. Я очень соскучился, однако главное, что вы в безопасности. Люблю тебя! Сильно", – написал он. 

https://www.facebook.com/arsen.baburka/posts/4941678559261150

Контекст:

В 2017 году Тоня Матвиенко вышла замуж за Арсена Мирзояна. Для каждого из них этот брак стал вторым. Пара воспитывает дочь Нину (2016). Семья проживает в доме матери артистки, певицы Нины Матвиенко.

От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна.

8 апреля украинский блогер и стендапер Николай Зырянов в новом выпуске авторского YouTube-шоу "Львы на джипе" заявил, что Матвиенко с Мирзояном расстались. Певица опровергла его заявление"Я не знала, что в такое время кого-то это может волновать. И сейчас точно не время разводиться, не дождетесь!" – написала Тоня Матвиенко. 

12 апреля мать артистки, украинская певица Нина Матвиенко сообщила, что ее дочь и внучка Нина после нападения РФ на Украину уехали в  Португалию

Теги: Португалия, Антонина Матвиенко, семья, Арсен Мирзоян
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