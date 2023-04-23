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23 апреля, 2023
 
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Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Волкова находится в базе сайта "Миротворец"
Волкова находится в базе сайта "Миротворец"
Фото: kino-teatr.ru

Проживающий в США россиянин Леонид Волков был арестован по подозрению в убийстве двух соотечественников – 28-летнего Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина, тела которых 15 апреля были обнаружены на одном из складов Брайтона. 18 апреля Волков предстал перед судом Сомервилля (штат Массачусетс) – полиция заявляет, что он совершил двойное убийство с помощью ножа, расчленил тело Щукина и выбросил его в мусорные баки на складе. Об этом сообщает CBS News.

Векшин и Щукин, отмечается в публикации, ранее считались пропавшими без вести. В полиции утверждают, что Волков был знаком с убитыми и был запечатлен вместе с ними камерами уличного наблюдения. 

Известно, что Волкова с женой и двумя детьми перед убийством выселили из съемной квартиры в Медфорде после того, как Щукин заявил, что больше не будет поручителем по договору аренды. 

Следующее судебное заседание состоится 19 мая.

Российский пропагандистский сайт KP.ru пишет, что обвиняемый в убийстве Леонид Волков является младшим братом российской актрисы Екатерины Волковой.

Она не комментировала выдвинутые в адрес брата обвинения в убийстве.

Контекст:

Волкова находится в базе сайта "Миротворец" за "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный страной-агрессором РФ Крым и участие в российских пропагандистских мероприятиях".

Волкова наиболее известна по российскому ситкому "Воронины".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, убийство, Екатерина Волкова, актриса
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