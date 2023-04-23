Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США

Векшин и Щукин, отмечается в публикации, ранее считались пропавшими без вести. В полиции утверждают, что Волков был знаком с убитыми и был запечатлен вместе с ними камерами уличного наблюдения.

Известно, что Волкова с женой и двумя детьми перед убийством выселили из съемной квартиры в Медфорде после того, как Щукин заявил, что больше не будет поручителем по договору аренды.

Следующее судебное заседание состоится 19 мая.

Российский пропагандистский сайт KP.ru пишет, что обвиняемый в убийстве Леонид Волков является младшим братом российской актрисы Екатерины Волковой.

Она не комментировала выдвинутые в адрес брата обвинения в убийстве.