Младший брат путинистки Волковой из "Ворониных" обвиняется в убийстве двух россиян в США

Векшин и Щукин, отмечается в публикации, ранее считались пропавшими без вести. В полиции утверждают, что Волков был знаком с убитыми и был запечатлен вместе с ними камерами уличного наблюдения.
Известно, что Волкова с женой и двумя детьми перед убийством выселили из съемной квартиры в Медфорде после того, как Щукин заявил, что больше не будет поручителем по договору аренды.
Следующее судебное заседание состоится 19 мая.
Российский пропагандистский сайт KP.ru пишет, что обвиняемый в убийстве Леонид Волков является младшим братом российской актрисы Екатерины Волковой.
Она не комментировала выдвинутые в адрес брата обвинения в убийстве.
Волкова находится в базе сайта "Миротворец" за "нарушение государственной границы Украины с целью проникновения во временно оккупированный страной-агрессором РФ Крым и участие в российских пропагандистских мероприятиях".
Волкова наиболее известна по российскому ситкому "Воронины".