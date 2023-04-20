55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео

В частности, об этом написал российский сайт "Фонтанка.ру" в статье под заголовком "Киркоров показал обновленные ягодицы".
Появление артиста в обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем выпуклые ягодицы, высмеяли.
"Киркоров продолжает шизовать. На этот раз похвастался своей новой жопой после операции", – написали в сети.
Киркоров продолжает шизовать: на этот раз он похвастался своей новой жепой после операции.. pic.twitter.com/lRMb44DETL— Алёна К. (@altnakon) April 19, 2023
"Новости "державы". Филя, похоже, импланты в жопу вставил. Ведь это ж он?" – написали пользователи Twitter.
Новости державы * . Филя похоже импланты в ж@пу вставил. Ведь это ж он? * pic.twitter.com/2w2a9KK3qD— Olga * Безумцы в очередь и на# (@Mensch_bleiben) April 19, 2023
Киркоров внесен в базу сайта "Миротворец" за открытую поддержку политики президента РФ Владимира Путина и войны РФ против Украину.
В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.
В последнее время российские СМИ часто пишут о новых пластических операциях Киркорова, а также о его странном поведении во время концертов – в ноябре 2022 года он избил зрителя букетом по лицу, а перед этим вышел на сцену в прозрачном комбинезоне.
Российский публицист Александр Невзоров, комментируя очередную операцию Киркорова, подчеркнул, что "пластическая хирургия может увеличить губы и ноздри, раздуть щеки и обкорнать жирок на брылях, но не в силах создать на физиономии выражение достоинства и благородства".
"Филина мордочка может быть несколько "подновлена", но она так и останется мордочкой поющего лакея", – заявил Невзоров в январе 2023 года.