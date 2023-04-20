55-летнего путиниста Киркорова высмеяли после появления на публике в полупрозрачном комбинезоне с выпуклыми ягодицами. Видео

В частности, об этом написал российский сайт "Фонтанка.ру" в статье под заголовком "Киркоров показал обновленные ягодицы".

Появление артиста в обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем выпуклые ягодицы, высмеяли.

"Киркоров продолжает шизовать. На этот раз похвастался своей новой жопой после операции", – написали в сети.

Киркоров продолжает шизовать: на этот раз он похвастался своей новой жепой после операции.. pic.twitter.com/lRMb44DETL — Алёна К. (@altnakon) April 19, 2023

"Новости "державы". Филя, похоже, импланты в жопу вставил. Ведь это ж он?" – написали пользователи Twitter.