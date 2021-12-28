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28 декабря, 2021
 
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"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте

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На видео Саливанчук танцевала под трек Zavtra украинской группы Mozgi
На видео Саливанчук танцевала под трек Zavtra украинской группы Mozgi
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 28 декабря опубликовала в Instagram видео, в котором под трек Zavtra украинской группы Mozgi станцевала перед камерой. В кадре она сняла пиджак и продемонстрировала грудь в откровенном декольте черного топа.

Для видео Саливанчук позировала на фоне стены с изображенным логотипом британской рок-группы The Rolling Stones "губы и язык" и возле портрета британской певицы Эми Уайнхаус.

"М-м-м, секси", – прокомментировал фото kapitalais.

"Красотка", – написала  liudakhimer_.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Теги: сериал, актриса, Mozgi, певица, Эми Уайнхаус, грудь, свингеры, The Rolling Stones, Анна Саливанчук
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