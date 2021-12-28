"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте

Для видео Саливанчук позировала на фоне стены с изображенным логотипом британской рок-группы The Rolling Stones "губы и язык" и возле портрета британской певицы Эми Уайнхаус.

"М-м-м, секси", – прокомментировал фото kapitalais.

"Красотка", – написала liudakhimer_.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.