Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
26 мая, 2020
 
Новости

"Мне было 19 лет, а ему – за 50". Малкович рассказал о пережитых домогательствах гомосексуала

Голливудский актер Джон Малкович рассказал, что его домогался преподаватель.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Малкович: Это ужасно, если чья-то работа зависит от того, согласишься ты на секс ради нее или нет
Малкович: Это ужасно, если чья-то работа зависит от того, согласишься ты на секс ради нее или нет
Фото: ЕРА

66-летний голливудский актер Джон Малкович в интервью изданию The Guardian признался, что в юности пережил домогательства от мужчины.

"Когда я был молод, у нас на театральном факультете был профессор, который оказывал мне нежелательные знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему – за 50. Я просто сказал ему, что не одобряю подобное, и все прекратилось", – сказал он.

Малкович добавил, что ситуация с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, осужденным за харрасмент, другая, поскольку от согласия женщин на секс с ним или отказа зависела их работа.

"Я был потрясен, что Вайнштейн вообще дошел до суда. Я не знаю никого, кто верил бы, что он попадет за решетку… Это ужасно, если чья-то работа зависит от того, согласишься ты на секс ради нее или нет", – подчеркнул актер.

Джон Малкович исполнил роль персонажа, списанного с Вайнштейна, в театральной постановке по пьесе Дэвида Мэмета "Горькая пшеница".

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис. 

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил 67-летнего голливудского продюсера к 23 годам тюремного заключения.

В апреле прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула новое обвинение – Вайнштейна снова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Об этом в ведомстве сообщили 10 апреля. Инцидент якобы произошел в мае 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз. Если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит срок до 29 лет заключения в тюрьме штата.

Теги: секс-скандал, Харви Вайнштейн, Джон Малкович, домогательства
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
  Илларионов: Гордон жестко возвращает нас на грешную землю, заставляя задуматься, что нужно сделать для защиты от захвата власти бандитами в погонах и без
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Иноземцев: Давайте рассмотрим чудовищное, на первый взгляд, предложение – превращение Украины в офшор
Владислав ИНОЗЕМЦЕВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS