"Мне было 19 лет, а ему – за 50". Малкович рассказал о пережитых домогательствах гомосексуала

Голливудский актер Джон Малкович рассказал, что его домогался преподаватель.

Малкович: Это ужасно, если чья-то работа зависит от того, согласишься ты на секс ради нее или нет Фото: ЕРА

66-летний голливудский актер Джон Малкович в интервью изданию The Guardian признался, что в юности пережил домогательства от мужчины.

"Когда я был молод, у нас на театральном факультете был профессор, который оказывал мне нежелательные знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему – за 50. Я просто сказал ему, что не одобряю подобное, и все прекратилось", – сказал он.

Малкович добавил, что ситуация с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, осужденным за харрасмент, другая, поскольку от согласия женщин на секс с ним или отказа зависела их работа.

"Я был потрясен, что Вайнштейн вообще дошел до суда. Я не знаю никого, кто верил бы, что он попадет за решетку… Это ужасно, если чья-то работа зависит от того, согласишься ты на секс ради нее или нет", – подчеркнул актер.

Джон Малкович исполнил роль персонажа, списанного с Вайнштейна, в театральной постановке по пьесе Дэвида Мэмета "Горькая пшеница".

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил 67-летнего голливудского продюсера к 23 годам тюремного заключения.

В апреле прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула новое обвинение – Вайнштейна снова обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Об этом в ведомстве сообщили 10 апреля. Инцидент якобы произошел в мае 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз. Если обвиняемый будет признан виновным, ему грозит срок до 29 лет заключения в тюрьме штата.