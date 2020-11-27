Модель в хиджабе Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям

Американская модель сомалийского происхождения Халима Аден призналась, что вынужденные компромиссы с религией из-за модельных съемок доводили ее до слез.

Аден: Ношение хиджаба – это действительно путешествие со множеством взлетов и падений Фото: halima / Instagram

23-летняя американская модель Халима Аден завершает карьеру модели по религиозным убеждениям. Об этом она сообщила в Stories Instagram.

"Ношение хиджаба – это действительно путешествие со множеством взлетов и падений", – отметила она.

По словам модели, пандемия коронавируса дала ей время остановиться и переосмыслить свои личные ценности как мусульманки.

Модель отметила, что в модельном бизнесе ей приходилось идти на компромисс со своей религией, в том числе пропускать молитвы и соглашаться сниматься без хиджаба, надев другой головной убор. Аден призналась, что после съемок иногда плакала в своем гостиничном номере.

"Я могу винить только себя за то, что больше беспокоилась о возможностях, чем о том, что действительно важно", – заявила она.

Аден назвала проблемой нехватку стилистов-мусульман, которые бы осознавали важность ношения хиджаба.

Халима Аден, имеющая сомалийское происхождение, с 2016 года сотрудничала с модельным агентством IMG Models. Она стала первой моделью, появившейся на подиуме на неделе моды в Нью-Йорке в хиджабе. Снималась для журналов Vogue, Allure, сотрудничала с брендами Nike, Fenty Beauty, Yeezy.