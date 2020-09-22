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22 сентября, 2020
 
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"Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии

Экс-супруга российского бизнесмена и сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки Марина призналась, что в браке она все время находилась под контролем.

 
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Марина Чайка о бывшем муже: Мне казалось, он надежный
Марина Чайка о бывшем муже: Мне казалось, он надежный
Скриншот: ЖЕНЩИНЫ СВЕРХУ / YouTube

Экс-супруга российского бизнесмена и сына Юрия Чайки, бывшего генпрокурора России, Артема Чайки Марина призналась, что бывший муж ее бил. Об этом она рассказала. в эфире программы "Женщины сверху" на телеканале "Дождь"

По словам женщины, она терпела побои со стороны супруга в конце 2009 года.

"Он мог поднять на меня руку. То руку, то ногу", – заявила она.

Чтобы избежать насилия, экс-жена Чайки уехала к родителям, но супруг заставил ее вернуться, угрожая, что заберет детей. Как рассказала Марина Чайка,  в браке она все время находилась под контролем. По ее словам, экс-супруг считал, что она должна сидеть дома с детьми, не разрешал ей водить машину и приводить в дом подруг без его разрешения.

"В начале он был обходительный, цветы дарил. (...) Мне казалось, он надежный", – поделилась воспоминаниями женщина. Она добавила, что в каких-то моментах Чайка давил, но из-за влюбленности она не обращала на это внимания.

ВИДЕО
Видео: ЖЕНЩИНЫ СВЕРХУ / YouTube

В июле 2020 года Марина Чайка опубликовала видеообращение, в котором попросила супруга дать ей развод и вернуть паспорт. Старшие дети попросили отца дать их матери развод.

ВИДЕО
Видео: Президент Гордон / YouTube

30 июля суд развел Артема и Марину Чайку. В браке у них родились четверо детей.

Теги: Россия, паспорт, Юрий Чайка, дети, женщины, насилие, развод, Артем Чайка, Марина Чайка
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