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15 февраля, 2023
 
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"Молчать – это тоже поддержка врага". Вакарчук рассказал, как относится к россиянам, которые открыто осудили Путина и нападение РФ на Украину

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Вакарчук: Молчать это тоже молчаливая поддержка врага, и тогда ты часть врага, и тогда мое отношение к тебе как к врагу
Вакарчук: Молчать – это тоже молчаливая поддержка врага, и тогда ты –часть врага, и тогда мое отношение к тебе – как к врагу
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук с уважением относится к тем российским или белорусским артистам, которые публично и открыто высказались против полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он рассказал в интервью, которое 14 февраля было опубликовано на YouTube-канале "DW Українською".

Артист не стал называть конкретных имен, отметив, что их все знают.

"Здесь все очень просто. На войне мир черно-белый. На войне не бывает "вне". Молчать – это тоже молчаливая поддержка врага, и тогда ты – часть врага, и тогда мое отношение к тебе – как к врагу. И здесь не может быть никаких компромиссов по отношению к тому, что кто-то вне политики: искусство или спорт. Потому что вне политики нельзя быть, когда убивают людей, когда уничтожают дома, когда происходят страшные акты вандализма, терроризма. Нельзя просто говорить: "Я здесь ни при чем", – заявил артист. – Поэтому те, кто молчат, а тем более те, кто поддерживают, должны отвечать за это, в том числе – мировым осуждением. Я считаю его абсолютно справедливым".

Вакарчук подчеркнул, что не считает врагами тех россиян, кто искренне желает победы Украине над российскими оккупантами и осудил действия российского диктатора Владимира Путина.

"Я уважаю позицию тех, кто совершенно открыто осудил агрессию Путина и России. Они есть, эти люди, и мы их знаем. Безусловно, их позиция заслуживает уважения", – заявил артист. 

На вопрос, согласился бы он выйти с кем-то из тех россиян, кто выступил против политики Путина, на одну сцену, Вакарчук ответил, что сейчас не время для этого. 

"Сейчас не нужно давать никаких других месседжей, кроме того, что Украина идет вперед и должна победить", – подытожил он.

Контекст:

Вакарчук после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками, а также поет для жителей освобожденных от российских оккупантов городов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Святослав Вакарчук, война России против Украины
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