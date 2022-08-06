"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем

"Мой муж. Я люблю строить с тобой жизнь. Ты любовь всей моей жизни. Я я просто молюсь, чтобы мы не убили друг друга до конца года", – подписала фото 40-летняя певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

В 2016 году Асгари на съемках клипа познакомился со Спирс, а в сентябре 2021 года сделал ей предложение. 9 июня 2022 года пара поженилась.

28-летний Асгари стал третьим мужем певицы. Он ранее не был женат.

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.