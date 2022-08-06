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06 августа, 2022
 
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"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем

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Спирс познакомилась со своим третьим мужем в 2016 году
Спирс познакомилась со своим третьим мужем в 2016 году
Фото: britneyspears / Instagram

Американская певица Бритни Спирс 6 августа опубликовала в Insatagram снимки, на котором запечатлена в объятиях своего мужа, иранского фитнес-тренера Сэма Асгари.

"Мой муж. Я люблю строить с тобой жизнь. Ты любовь всей моей жизни. Я я просто молюсь, чтобы мы не убили друг друга до конца года", – подписала фото 40-летняя певица.

Контекст:

В 2016 году Асгари на съемках клипа познакомился со Спирс, а в сентябре 2021 года сделал ей предложение. 9 июня 2022 года пара поженилась

28-летний Асгари стал третьим мужем певицы. Он ранее не был женат. 

Издание Harper's Bazaar отмечает, что Асгари является управляющим спортивного комплекса Asghari Fitness, который предлагает клиентам индивидуальные программы тренировок и похудения.

Теги: любовь, Бритни Спирс, певица, фото, муж, объятия, Сэм Асгари
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