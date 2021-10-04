"Мослы свои выставила". Каменских позировала в откровенном бикини рядом с Потапом

"Прекрасные воспоминания с моим Потапом", – написала она.

На фото, сделанном во время отдыха в Мексике, Каменских запечатлена в ярко-розовом бикини. Потап – в шортах и рубашке.

"Мослы свои выставила", – прокомментировала _lyuda__111.

"Лучшие из лучших", – отметила bear_and_diamond.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.