"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности

Осборн: Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без поездок Фото: ozzyosbourne / Instagram

"Как вы все знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в крупную аварию, где повредил позвоночник. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке, но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и последнего нового лечения мое тело все еще физически слабо", – написал артист.

По словам Осборна, он осознал, что физически не способен отправиться в концертный тур, который был отменен ранее.

"Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни так закончатся. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без поездок из города в город и страны в страну", – отметил 74-летний музыкант.

Артист попросил поклонников вернуть ранее купленные билеты на его концерты и поблагодарил за любовь.

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