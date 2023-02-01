"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности

"Как вы все знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в крупную аварию, где повредил позвоночник. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке, но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и последнего нового лечения мое тело все еще физически слабо", – написал артист.
По словам Осборна, он осознал, что физически не способен отправиться в концертный тур, который был отменен ранее.
"Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни так закончатся. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без поездок из города в город и страны в страну", – отметил 74-летний музыкант.
Артист попросил поклонников вернуть ранее купленные билеты на его концерты и поблагодарил за любовь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.
В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).
В январе 2020 года артист признался, что в 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. В конце февраля музыкант отменил запланированный на май гастрольный тур No More Tours 2 по Северной Америке из-за необходимости пройти длительный курс лечения.