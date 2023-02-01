Бульвар Шоубиз
 
01 февраля, 2023
 
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"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности

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Осборн: Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без поездок
Осборн:  Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без поездок 
Фото: ozzyosbourne / Instagram

Британский рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн 1 февраля в Instagram сообщил, что больше не сможет ездить на гастроли из-за проблем со здоровьем.

"Как вы все знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в крупную аварию, где повредил позвоночник. Моей единственной целью в это время было вернуться на сцену. Мой голос в порядке, но после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и последнего нового лечения мое тело все еще физически слабо", – написал артист. 

По словам Осборна, он осознал, что физически не способен отправиться в концертный тур, который был отменен ранее. 

"Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни так закончатся. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без поездок из города в город и страны в страну", – отметил 74-летний музыкант. 

Артист попросил поклонников вернуть ранее купленные билеты на его концерты и поблагодарил за любовь.

Контекст:

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м покинул группу и начал сольную карьеру.

В мире продано более 100 млн записей Осборна (как в составе Black Sabbath, так и сольных альбомов).

В январе 2020 года артист признался, что в 2019 году у него диагностировали болезнь Паркинсона. В конце февраля музыкант отменил запланированный на май гастрольный тур No More Tours 2 по Северной Америке из-за необходимости пройти длительный курс лечения.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, рок-музыка, Оззи Осборн, билеты, музыкант, операция
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