Бульвар Шоубиз
 
17 марта, 2023
 
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"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны

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Кулеба: Марик прекрасно подружился с двумя другими моими собаками
Кулеба: Марик прекрасно подружился с двумя другими моими собаками
Фото предоставлено пресс-службой канала "1+!

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 марта появился в утреннем эфире программы "Сніданок з "1+1" на канале "1+1 Україна" вместе со своим питомцем – французским бульдогом по кличке Марик.

По словам Кулебы, Марик родился 19 февраля 2022 года в Мариуполе.

"Марик – моя третья незапланированная собака. Мы его взяли в начале полномасштабного вторжения. Он родился за пять дней до войны. Марик прекрасно подружился с двумя другими моими собаками, особенно с той-пуделем. Они вдвоем разносят квартиру", – рассказал о новом питомце министр.

Фото предоставлено пресс-службой "1+1 Україна"
Фото предоставлено пресс-службой "1+1 Україна"

Контекст:

Французского бульдога по кличке Марик Кулеба в мае 2022 года приютил после того, как его эвакуировали из Мариуполя.

Кроме Марика, у Кулебы есть еще две собаки – Густав и Бенджи.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, Мариуполь, Дмитрий Кулеба, собаки
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