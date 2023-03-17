"Моя третья незапланированная собака". Кулеба рассказал о своем бульдоге, который родился в Мариуполе за пять дней до войны

По словам Кулебы, Марик родился 19 февраля 2022 года в Мариуполе.

"Марик – моя третья незапланированная собака. Мы его взяли в начале полномасштабного вторжения. Он родился за пять дней до войны. Марик прекрасно подружился с двумя другими моими собаками, особенно с той-пуделем. Они вдвоем разносят квартиру", – рассказал о новом питомце министр.

Контекст:

Французского бульдога по кличке Марик Кулеба в мае 2022 года приютил после того, как его эвакуировали из Мариуполя.

Кроме Марика, у Кулебы есть еще две собаки – Густав и Бенджи.