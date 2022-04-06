"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку

"Моя очередь истекать кровью для моей матери", – написала она.

В ролике Мадонна показала процесс набивания на руке татуировки с надписью на французском языке "Maman" – "мама".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Мать певицы звали Мадонна Луиз Чикконе. Она была франкоканадкой. Работала техником рентгенографии. Умерла 1 декабря 1963 года.