Мозговая рассказала о свадьбе с David Axelrod

По словам украинского продюсера Алены Мозговой, во время церемонии бракосочетания с украинским певцом David Axelrod не звучал свадебный марш Мендельсона.

Украинский продюсер Алена Мозговая и ее муж, певец David Axelrod, 31 января отметили шестую годовщину семейной жизни. Об этом Мозговая написала в Facebook, обнародовав архивные фото с церемонии бракосочетания.

По словам Мозговой, во время росписи они с супругом попросили не включать свадебный марш Мендельсона, но не стали отказываться от "традиционного поцелуя".

"Я держала простой букет белых, невероятно ароматных, тюльпанов, а Дэвид держал меня, было скользко, в животике [дочь] Соля толкала ножками и будто говорила: "Эй, я здесь! Я с вами! Скоро встретимся", – поделилась воспоминаниями продюсер.

Мозговая и David Axelrod (ранее – Владимир Ткаченко) познакомились в декабре 2005 года. По словам Мозговой, после знакомства они несколько раз расходились и сходились, а в январе 2015 года стали мужем и женой.

В феврале у пары родилась дочь Соломия. Это их первый общий ребенок. У Мозговой также есть дочь Евгения от украинского певца Александра Пономарева и дочь Зоя, имя отца которой она не разглашает.