Мустафа Найем показал фото с младшими братом и сестрой

Мустафа Найем отметил, что снимок был сделан на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. На снимке также запечатлена украинская певица Кристина Соловий.
"Провожали с братом сестру и встретили на вокзале Соловой. Поэтов не упоминали", – подписал фото Мустафа Найем, подразумевая, вероятно, последний клип артистки с украинским писателем, волонтером Сергеем Жаданом.
Мустафа (1981) и Маси (1984) Найем – родные братья. Их мать умерла спустя 10 дней после рождения Маси Найема.
После этого их отец вместе с ними переехал в Украину. Мариам Найем родилась в 1992 году.