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27 декабря, 2022
 
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Мустафа Найем показал фото с младшими братом и сестрой

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Маси Найем: Провожали с братом сестру
Маси Найем: Провожали с братом сестру
Фото: School of Public Management UCU / Facebook

Заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем 27 декабря разместил в Facebook фото, на котором запечатлен со своим братом, украинским адвокатом, военнослужащим Вооруженных сил Украины и общественным деятелем Маси Найемом и их младшей сестрой Мариам.

Мустафа Найем отметил, что снимок был сделан на центральном железнодорожном вокзале в Киеве.  На снимке также запечатлена украинская певица Кристина Соловий.

"Провожали с братом сестру и встретили на вокзале Соловой. Поэтов не упоминали", – подписал фото Мустафа Найем, подразумевая, вероятно, последний клип артистки с украинским писателем, волонтером Сергеем Жаданом.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/pfbid0nxZj4vDHHptaqpno35A6m6FLXeeeLwU7U9DTKC66rkx6ktvVjPrsPZjU973R66JZl

Контекст:

Мустафа (1981) и Маси (1984) Найем – родные братья. Их мать умерла спустя 10 дней после рождения Маси Найема.

После этого их отец вместе с ними переехал в Украину. Мариам Найем родилась в 1992 году.

Теги: Мустафа Найем, семья, Маси Найем, Кристина Соловий
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