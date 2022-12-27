Мустафа Найем показал фото с младшими братом и сестрой

Мустафа Найем отметил, что снимок был сделан на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. На снимке также запечатлена украинская певица Кристина Соловий.

"Провожали с братом сестру и встретили на вокзале Соловой. Поэтов не упоминали", – подписал фото Мустафа Найем, подразумевая, вероятно, последний клип артистки с украинским писателем, волонтером Сергеем Жаданом.