"Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать". Маси Найем заявил, что готовится к новой операции

"Уехал на следующую операцию. Мне страшно. Меньше от того, что будет там, но больше от того того, что родные остаются в Киеве. Меня все время держит мысль, что все пройдет. Никогда не бывает постоянно плохо или хорошо. Поэтому держитесь, все пройдет, – написал он. – Планирую вернуться еще более титановым, чем сейчас. И снова смогу защищать".

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщал, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня 2022 года стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.