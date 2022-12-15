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15 декабря, 2022
 
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37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне

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Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
Фото: Masi Nayyem / Facebook

Украинский адвокат, военнослужащий Вооруженных сил Украины и общественный деятель Маси Найем, который летом был тяжело ранен, признался, что благодарен своему отцу за то, что тот во время войны в Афганистане перевез их с братом в Украину. Об этом он написал 15 декабря в Facebook.

"Сегодня день рождения моего отца. Он скончался год назад. И я рад, что он никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне. Очень хочу сказать ему, что люблю его. Очень люблю. И еще… Я очень благодарен ему, что он забрал нас с войны в Украину. Потому что мое детство с шести лет было наполнено другим миром, ценностями. Если у вас есть такая возможность – сделайте это, ваши дети точно будут вам благодарны", – написал 37-летний Найем.

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/pfbid0377n8yE6unRTk5WwBvShUQE9QAnWbRev17q15dfAtgEzENdoPm5wrxen5yqBMYbCHl

Контекст:

Маси Найем родился в Афганистане в 1984 году. Он – основатель юридической компании "Миллер", адвокат, защищал, в частности, активиста Сергея Стерненко, пострадавших в резонансном ДТП в Харькове с участием подростка за рулем Infiniti, представлял интересы свидетелей в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Он также является ветераном АТО на Донбассе. После полномасштабного нападения РФ на Украину снова пошел на фронт – 17 апреля Найем сообщил, что "опять в рядах ВСУ".

5 июня стало известно, что Найем получил тяжелое ранение головы и глаза и был в коме. 6 июня он перенес операцию и пришел в себя. "Одного глаза у меня никогда не будет. Другим вижу плохо", – написал Найем вечером в тот же день. Он провел в больнице почти три месяца и был выписан в конце августа.

После ранения Найем стал лицом украинского бренда одежды Indposhiv.

Теги: Афганистан, война России против Украины, Маси Найем
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