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10 июня, 2020
 
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Муж Елизаветы II герцог Эдинбургский отпразднует 99-летие. Опубликовано его свежее фото с супругой

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп отпразднует день рождения по видеосвязи с близкими.

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Герцог Эдинбургский находится в самоизоляции с женой
Герцог Эдинбургский находится в самоизоляции с женой
Фото: theroyalfamily / Instagram

Супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу 10 июня исполняется 99 лет. Об этом сообщается на странице британской королевской семьи в Instagram.

"Эта новая фотография герцога Эдинбургского и королевы была сделана на прошлой неделе в четырехугольнике в Виндзорском замке, чтобы отметить 99-летие Его Королевского Высочества завтра", – говорится в подписи к снимку, опубликованному 9 июня.

День рождения принца Филиппа пройдет тихо из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Виновник торжества находится в изоляции в Виндзорском замке в связи с пандемией коронавируса с супругой еще с Пасхи.

Герцог Эдинбургский отпразднует свой день рождения с помощью видеозвонков остальным членам королевской семьи. 

Принц Филипп отошел от выполнения своих церемониальных обязанностей в Букингемском дворце в 2017 году.

Будучи принцем и герцогом Эдинбургским, Филипп в одиночку совершил 637 зарубежных поездок в 143 страны мира, выступил с 5496 речами. 

Филипп и Елизавета II в браке уже более 70 лет. Принц дольше всех в истории Британской империи сопровождал царствующего монарха при исполнении королевских обязанностей на правах консорта.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, король, принц Филипп
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