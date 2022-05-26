"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами

"Сегодня приготовила вкусный обед для мужа и детей. Они оценили на 10 из 10, поэтому делюсь с вами рецептом", – отметила актриса.
Ингредиенты для коржей: мука – 370 г, вода – 200 мл, растительное масло – 2 ст. л., соль – 1 ч. л.
Для начинки понадобятся: телятина – 500 г, лук, зелень, листья салата, помидоры; для соуса: сметана – 200 г, огурец – 1 шт., один зубчик чеснока, петрушка, соль – 1 ч. л.
Тесто нужно замесить и положить в пакет на 30 минут. Достать его, разделить на восемь равных частей, сформировать шарик и раскатать в лепешку диаметром 16–17 см. Обжарить на сухой сковороде с обеих сторон, затем еще раз.
Телятину потушить с зеленью до готовности.
Готовые коржи начинить мясом, помидорами, листьями салата и добавить соус.
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Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года на телеканале "Тет". Всего вышло 14 сезонов сериала. Также Саливанчук снималась в сериале "Сваты". Его показывали украинские телеканалы "Интер" и "1+1". Премьера состоялась в 2008 году. Последний (седьмой) сезон завершился в 2021 году.