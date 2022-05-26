"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами

"Сегодня приготовила вкусный обед для мужа и детей. Они оценили на 10 из 10, поэтому делюсь с вами рецептом", – отметила актриса.

Ингредиенты для коржей: мука – 370 г, вода – 200 мл, растительное масло – 2 ст. л., соль – 1 ч. л.

Для начинки понадобятся: телятина – 500 г, лук, зелень, листья салата, помидоры; для соуса: сметана – 200 г, огурец – 1 шт., один зубчик чеснока, петрушка, соль – 1 ч. л.

Тесто нужно замесить и положить в пакет на 30 минут. Достать его, разделить на восемь равных частей, сформировать шарик и раскатать в лепешку диаметром 16–17 см. Обжарить на сухой сковороде с обеих сторон, затем еще раз.

Телятину потушить с зеленью до готовности.

Готовые коржи начинить мясом, помидорами, листьями салата и добавить соус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ann Salivanchyk (@salivanchuk.anna)