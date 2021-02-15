  Муж Сумской и экс-участница "ВИА Гры" стали участниками "Голосу країни"

Муж украинской актрисы Ольги Сумской певец и актер Виталий Борисюк по итогам четвертого эфира слепых прослушиваний стал участником проекта "Голос країни" на "1+1". Видео с его участием размещено 14 февраля на YouTube-канале проекта.
Он исполнил композицию Per Te американского певца Джоша Гробана – в финале выступления к нему повернулся тренер проекта, певец Олег Винник.
Супруга артиста на своей странице в Instagram заявила, что он принял участие в шоу по ее инициативе.
"Любимый, я счастлива. Но как я переволновалась – не передать словами", – написала Сумская.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В четвертом выпуске шоу на сцену также вышла экс-солистка группы "ВИА Гра", певица Надежда Мейхер. Она спела Mon mec a moi из репертуара французской певицы Патрисии Каас. Во время выступления к ней повернeлись все четыре тренера проекта. Певица выбрала в качестве наставника коллегу Тину Кароль.
На странице проекта в Facebook отмечается, что певица будет принимать участие в шоу, чтобы сменить сценический образ.
Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik.