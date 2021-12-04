"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину

Для фото балерина позировала с собакой в руках, а мужчина – с кошкой.

"А вот и мой любимый! Миша. Это он! Записываем новую песню. Это любовь! А зверюшки его уже давно мои друзья. Хая и Рудольф", – подписала она публикацию.

"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша. Как "там" все помещаются?" – спросила marianajolbordi.

"Любимых, как листов на березе", – прокомментировала lacycats.

"Зачем имена? Их трудно запомнить. Надо просто называть "очередной", – посоветовала alieshkin.a.

"Блин, а Олег, а Вова? Вы их едите, что ли?" – написала nastya_savickayia.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)