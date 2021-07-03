"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом

По словам девушки, они вместе с супругом Никитой Добрыниным не могут полноценно заселиться, так как в доме все еще продолжаются ремонтные работы.

"Ребята, мы немного в п...здеце. По другому просто ситуацию не назовешь. Потом мы будем дому радоваться, но сейчас от бессилия хочется рыдать. Ты тратишь огромные деньги на ремонт, а получаешь... Хочется уехать в роддом на три дня, а приехать – и чтобы всего этого не было", – пожаловалась Квиткова.

Скриншот: kvittkova / Instagram



По словам девушки, в доме не готовы санузлы, кухня, прихожая, гардеробная.

"Я сегодня от бессилия просто плакала, потому что я разговаривала с подрядчиками, а в ответ слышу просто ничего. Никакого ответа нормального", – говорит она.

В ответ на вопросы подписчиков, почему пара не осталась на съемной квартире, Квиткова объяснила, что они жили в однушке, где не было места даже для детской кроватки.

Скриншот: kvittkova / Instagram



В последнем Stories, опубликованном 3 июля, Квиткова сообщила, что заселилась в отель.

Скриншот: kvittkova / Instagram

