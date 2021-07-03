Бульвар Шоубиз
 
04 июля, 2021
 
Новости

"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Квиткова в скором времени должна родить мальчика
Квиткова в скором времени должна родить мальчика
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк" Дарья Квиткова, которая вскоре должна родить, 2 июля в Instagram Stories пожаловалась, что не может заселиться в новый дом, хотя переезд был запланирован еще на начало июня.

По словам девушки, они вместе с супругом Никитой Добрыниным не могут полноценно заселиться, так как в доме все еще продолжаются ремонтные работы.

"Ребята, мы немного в п...здеце. По другому просто ситуацию не назовешь. Потом мы будем дому радоваться, но сейчас от бессилия хочется рыдать. Ты тратишь огромные деньги на ремонт, а получаешь... Хочется уехать в роддом на три дня, а приехать – и чтобы всего этого не было", – пожаловалась Квиткова.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Скриншот: kvittkova / Instagram

По словам девушки, в доме не готовы санузлы, кухня, прихожая, гардеробная.

"Я сегодня от бессилия просто плакала, потому что я разговаривала с подрядчиками, а в ответ слышу просто ничего. Никакого ответа нормального", – говорит она.

В ответ на вопросы подписчиков, почему пара не осталась на съемной квартире, Квиткова объяснила, что они жили в однушке, где не было места даже для детской кроватки.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Скриншот: kvittkova / Instagram

В последнем Stories, опубликованном 3 июля, Квиткова сообщила, что заселилась в отель.

Скриншот: kvittkova / Instagram
Скриншот: kvittkova / Instagram

Контекст:

Весной 2019 года Никита Добрынин (настоящее имя Влад Вакулович) стал главным героем украинского проекта "Холостяк" на СТБ. В мае 2020 года он женился на победительнице шоу Дарье Квитковой (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович).

В январе 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын.

Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

Теги: Холостяк, квартира, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Елена ПОСКАННАЯ
  Никонов: Считаю, что некоторые статьи законопроекта №5600, касающиеся рынка недвижимости, – экономическая диверсия
  Никонов: Считаю, что некоторые статьи законопроекта №5600, касающиеся рынка недвижимости, – экономическая диверсия
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
Morgenshtern получил солнечный удар в Турции
Morgenshtern получил солнечный удар в Турции
Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции
Ефросинина показала, как отдыхает с подругами и сыном в Турции
"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020
"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок
"Они едят не мало". Судья "МастерШеф" раскрыла секрет стройности француженок
В TikTok нашли блогера – "близняшку" актрисы Дженнифер Энистон. Видео
В TikTok нашли блогера – "близняшку" актрисы Дженнифер Энистон. Видео
"Накололи задницу кетановом". Мозговая сообщила о неожиданной болезни
"Накололи задницу кетановом". Мозговая сообщила о неожиданной болезни
"Когда ты артистка, но дети хотят есть". Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре
"Когда ты артистка, но дети хотят есть". Приходько в купальнике у плиты показала, как готовит пюре
3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза
3 июля: Всемирный день без полиэтиленовых пакетов, покорение Эвереста ночью, день рождения Тома Круза
"Имей уважение". Кардашян возмутила сеть откровенным нарядом в Ватикане
"Имей уважение". Кардашян возмутила сеть откровенным нарядом в Ватикане
"Лучшая летняя закуска". Хименес-Браво поделился рецептом софрито
"Лучшая летняя закуска". Хименес-Браво поделился рецептом софрито
На осужденного за наркотики Тиму Белорусских снова подали в суд
На осужденного за наркотики Тиму Белорусских снова подали в суд
"Леся, сними с головы доширак", "Что за вермишель?". Никитюк удивила подписчиков новым образом
"Леся, сними с головы доширак", "Что за вермишель?". Никитюк удивила подписчиков новым образом
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS