Бульвар Шоубиз
 
29 сентября, 2022
 
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"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины

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Марин: Мы не должны поддаваться страху, но мы должны смело защищать свои ценности
Марин: Мы не должны поддаваться страху, но мы должны смело защищать свои ценности
Фото: sannamarin / Instagram

Самый молодой премьер-министр в истории Финляндии Санна Марин 29 сентября опубликовала в Instagram пост, в котором высказалась в поддержку Украины.

Несмотря на темные времена и то, что многие переживают за безопасность в Европе, надо помнить, что мы уже пережили много испытаний и преодолеем это вместе. Главное, чтобы наша поддержка Украины оставалась непоколебимой и чтобы Европа была единой. Мы не должны поддаваться страху, но мы должны смело защищать свои ценности. Свобода, мир, права человека и миропорядок на основе правил", – написала она.


Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.

Она является самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эско Ахо, который был назначен в возрасте 36 лет.

У Марин есть степень магистра в области административных исследований.

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.

В сентябре Марин призвала Европу предоставить Украине все виды помощи.

Теги: Украина, война России против Украины, Санна Марин
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