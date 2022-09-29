"Мы уже пережили много и преодолеем это вместе". Самый молодой премьер-министр Финляндии высказалась в поддержку Украины

Несмотря на темные времена и то, что многие переживают за безопасность в Европе, надо помнить, что мы уже пережили много испытаний и преодолеем это вместе. Главное, чтобы наша поддержка Украины оставалась непоколебимой и чтобы Европа была единой. Мы не должны поддаваться страху, но мы должны смело защищать свои ценности. Свобода, мир, права человека и миропорядок на основе правил", – написала она.

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.

Она является самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эско Ахо, который был назначен в возрасте 36 лет.

У Марин есть степень магистра в области административных исследований.

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.

В сентябре Марин призвала Европу предоставить Украине все виды помощи.