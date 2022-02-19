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19 февраля, 2022
 
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"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены

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В публикации Влад Яма поздравил свою жену с днем рождения
В публикации Влад Яма поздравил свою жену с днем рождения
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф, ведущий и судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма 18 февраля опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлена его жена Лилиана. В кадре она в бежевом облегающем боди крупным планом демонстрирует на камеру ягодицы.

"Вот как влюбился в эти глаза много лет назад, так и продолжаю влюбляться все больше! И не только в глаза. Спасибо тебе за вдохновение, мудрость, доброту и сына! И не забывай, что ты – лучшая! Люблю всем сердцем! С днем рождения!" – подписал он публикацию.

"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума", – прокомментировала публикацию lenashulga23.

"Можно было фотку и поскромнее. Она же твоя жена", – отметила annakolokolnikova05.

"Да-да, глаза точно привлекают", – написал mudmmar.

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца.

Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В декабре 2015-го у пары родился сын Леон.

Теги: танцы, Влад Яма, хореограф, судья, жена, ведущий, ягодицы
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