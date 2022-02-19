"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены

В публикации Влад Яма поздравил свою жену с днем рождения Фото: vladyama_official / Instagram

"Вот как влюбился в эти глаза много лет назад, так и продолжаю влюбляться все больше! И не только в глаза. Спасибо тебе за вдохновение, мудрость, доброту и сына! И не забывай, что ты – лучшая! Люблю всем сердцем! С днем рождения!" – подписал он публикацию.

"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума", – прокомментировала публикацию lenashulga23.

"Можно было фотку и поскромнее. Она же твоя жена", – отметила annakolokolnikova05.

"Да-да, глаза точно привлекают", – написал mudmmar.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)