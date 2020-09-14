"На камені ноги мию". Участница "Х-фактор 10" Navka сняла клип на Коростышевском карьере . Видео
Участница шоу "Х-фактор" на канале СТБ Navka (Марина Тимофийчук) презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "На камені ноги мию". Режиссер – Иван Зенков. Ролик вышел в рамках проекта "Украина в песнях", для которого исполнительница снимает клипы на народные песни в авторской обработке. Видео было снято в Житомирской области, на Коростышевском карьере. "Я уже давно держала для себя галочку, что нужно что-то снять в этой местности, и вот когда мы приехали только на осмотр локации, у режиссера сразу возникла идея: это должен быть клип с альпинистской историей. Это был самый сложный клип, я примерила на себя роль, которая мне не свойственна. Несколько висела в альпинистском снаряжении", – рассказала певица. В клипе снялся житомирский ансамбль художественной гимнастики "Светлячок".
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