Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2022
 
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На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка

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Маршрут "Стефания Экспресса" проходит через город Калуш, в котором родился и жил фронтмен группы Олег Псюк
Маршрут "Стефания Экспресса" проходит через город Калуш, в котором родился и жил фронтмен группы Олег Псюк
Фото: Укрзалізниця / Twitter

В честь 100-тысячного пассажира "Стефания Экспресса" вокзал в городе Калуш Ивано-Франковской области украсили гигантской розовой панамкой, напоминающей ту, которую носит фронтмен украинской группы Олег Псюк. Об этом 9 сентября сообщается в Telegram-канале "Укразалізниці".

"Теперь звучание песни Stefania во время отправки экспресса станет еще более органичным, а Калуш получит новую классную туристическую фотозону", – отмечается в публикации.

Контекст:

Ночной скорый поезд, который курсирует по маршруту из Ивано-Франковска в Киев и обратно, после победы украинской группы Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" с песней Stefania, получил название "Стефания Экспресс".

Маршрут поезда проходит через город Калуш, в котором родился и жил фронтмен группы Олег Псюк.

Теги: Ивано-Франковск, Калуш, вокзал, поезда, поезд, Kalush Orchestra, Олег Псюк
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