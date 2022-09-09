На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка

"Теперь звучание песни Stefania во время отправки экспресса станет еще более органичным, а Калуш получит новую классную туристическую фотозону", – отмечается в публикации.

Контекст:

Ночной скорый поезд, который курсирует по маршруту из Ивано-Франковска в Киев и обратно, после победы украинской группы Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" с песней Stefania, получил название "Стефания Экспресс".

Маршрут поезда проходит через город Калуш, в котором родился и жил фронтмен группы Олег Псюк.