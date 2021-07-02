"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана

По словам собеседника издания, Тищенко – "девушка видная" и Богдан намерен все чаще "выводить ее в свет".
"На нее много кто положил глаз. Живет в ЖК "Новопечерские Липки", а это уже показатель статуса", – говорится в публикации.
В статье отмечается, что Тищенко ведет блог под ником vot_nah, на который сейчас подписано 49 тыс. фолловеров.
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Издание отмечает, что Богдан и Тищенко вместе видели в Анталье (Турция) в пятизвездочном отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.
Юрист и экономист Богдан в мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана.
До весны 2019 года супругой Богдана была Ольга Богдан. У пары есть четверо дочерей.
Весной 2021 года стало известно, что Богдан также был женат на менеджере по туризму Анне. Об этом она заявила в эфире шоу "Холостяк" на "СТБ", став его героиней, а в финале и победительницей.
Богдан отношения с Анной не афишировал. Анна Богдан не уточняла, в какой период своей жизни состояла в отношениях с Богданом.