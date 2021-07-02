"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана

По словам собеседника издания, Тищенко – "девушка видная" и Богдан намерен все чаще "выводить ее в свет".

"На нее много кто положил глаз. Живет в ЖК "Новопечерские Липки", а это уже показатель статуса", – говорится в публикации.

В статье отмечается, что Тищенко ведет блог под ником vot_nah, на который сейчас подписано 49 тыс. фолловеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karina tyshchenko (@vot_nah)

Издание отмечает, что Богдан и Тищенко вместе видели в Анталье (Турция) в пятизвездочном отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.