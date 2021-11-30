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30 ноября, 2021
 
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"На папу похож", "На маму похож". В сети спорят, на кого похож младший сын Подольской и Преснякова

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году после пяти лет отношений
Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году после пяти лет отношений
Фото: nataliapodolskaya / Instagram

Жена российского певца Владимира Преснякова, певица Наталья Подольская 29 ноября выложила в Instagram фото с двумя сыновьями – шестилетним Артемием и Иваном, которому чуть больше месяца назад исполнился год.

"C улыбкой на лице вспоминаю прошедший отпуск. Все-таки как же солнышко влияет на наше самочувствие и настроение. Есть мечта купить домик на море", – подписала снимок 39-летняя певица.

"Ванечка на папу похож", – оставила комментарий под фото shilkina.marina68.

"Ванечка на маму похож", – возразила ей parfenenko_iryna.

"Красивая, милая семья", – написала vanessa_li_43.

Контекст:

Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.

Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Теги: дети, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, семья, певица
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