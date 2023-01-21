"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы

По словам Варлей, она знакома с Тодоренко более 10 лет, и когда ранее певица приезжала из Одессы в Киев, то останавливалась в ее доме.

"У нас были классные отношения, мы не виделись часто, но когда виделись, всегда были вместе. И когда началась война, мне было интересно, какая у нее позиция", – сказала Варлей.

Актриса призналась, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину написала сообщение проживающей сейчас в РФ Тодоренко, но та ей не ответила.

Варлей сообщила, что летом случайно встретилась с Тодоренко в Майами. Певица на тот момент была на последнем месяце беременности и после их встречи, подчеркнула Варлей, еще около месяца находилась в США.

"Первый вопрос, который я задала: "Где твои родители? Где они находятся и как они?" Она сказала, что они в Одессе и отказались выезжать", – сказала Варлей.

По ее словам, на вопрос о том, как относится к тому, что РФ напала на Украину, Тодоренко "на слезе" заявила, что ей "сложно", так как у нее муж – россиянин, а дети – наполовину украинцы.

"Это было оправдание, – резюмировала Варлей. – Расплата будет горькой. Я желаю этого всем людям, которые сейчас молчат, всем, кто поддерживает [нападение РФ на Украину]".