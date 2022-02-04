Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2022
 
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"На завтрак, обед или ужин". Сытный сэндвич-омлет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Варианты начинки сэндвич-омлета могут быть разными по вкусу и желанию
Варианты начинки сэндвич-омлета могут быть разными – по вкусу и желанию
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Анна Станкевич из Черновцов опубликовала в Instagram рецепт приготовления простого блюда из яиц с вкусной начинкой.

"Сэндвич-омлет. Он сытный и очень вкусный. Можно готовить не только на завтрак, но и на обед или даже ужин", – написала она.

Ингредиенты: три яйца, два ломтика хлеба, половина авокадо, крем-сыр, руккола, соленая красная рыба.

Яйца нужно взболтать и вылить на большую сковороду. Хлеб выложить сверху и сразу перевернуть, чтобы он с двух сторон был в яйце. Сверху можно присыпать кунжутом.

Начинку из крем-сыра, рукколы, авокадо и рыбы выложить на сковороду и свернуть омлет.

Варианты начинки могут быть разными – по вкусу и желанию.

Контекст:

На Instagram Станкевич подписаны 66,7 тыс. пользователей. Блогер собрала более 500 рецептов.

Теги: хлеб, рыба, блогеры, блогер, рецепт, яйца, рецепты, завтрак, блюда
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