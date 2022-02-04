"На завтрак, обед или ужин". Сытный сэндвич-омлет

Варианты начинки сэндвич-омлета могут быть разными – по вкусу и желанию Фото: depositphotos.com

"Сэндвич-омлет. Он сытный и очень вкусный. Можно готовить не только на завтрак, но и на обед или даже ужин", – написала она.

Ингредиенты: три яйца, два ломтика хлеба, половина авокадо, крем-сыр, руккола, соленая красная рыба.

Яйца нужно взболтать и вылить на большую сковороду. Хлеб выложить сверху и сразу перевернуть, чтобы он с двух сторон был в яйце. Сверху можно присыпать кунжутом.

Начинку из крем-сыра, рукколы, авокадо и рыбы выложить на сковороду и свернуть омлет.

Варианты начинки могут быть разными – по вкусу и желанию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)