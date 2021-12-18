Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться

Slavia: А где с тобой можно познакомиться?
Slavia: А где с тобой можно познакомиться?
Фото: slavia_official / Instagram

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 16 декабря на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых она запечатлена в разных уголках Киева. В подписи к публикации певица перечислила места, где с ней можно познакомиться.

"Когда меня спрашивают, где со мной можно познакомиться, я говорю, что на моем концерте или в местах для романтических прогулок", – написала она под фото, а также отметила точные адреса ее любимых уголков в столице Украины.

У своих подписчиков Slavia поинтересовалась, где можно познакомиться с ними.

"Надо бы тебя на "Холостячку", – прокомментировала фото liliiaburdun, имея в виду шоу, где известные одинокие женщины выбирают победителя из 25 мужчин.

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Детей у пары нет.

В 2018 году Ярослава Хома приняла участие в кастинге музыкального проекта "Х-фактор". В 2020 году начала выступать под сценическим именем Slavia, выпустив композицию "Я тобі не мамка".

Теги: Dzidzio, певица, Slavia
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