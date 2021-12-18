"Надо бы тебя на "Холостячку". Бывшая жена Dzidzio назвала места, где можно с ней познакомиться

Slavia: А где с тобой можно познакомиться? Фото: slavia_official / Instagram

"Когда меня спрашивают, где со мной можно познакомиться, я говорю, что на моем концерте или в местах для романтических прогулок", – написала она под фото, а также отметила точные адреса ее любимых уголков в столице Украины.

У своих подписчиков Slavia поинтересовалась, где можно познакомиться с ними.

"Надо бы тебя на "Холостячку", – прокомментировала фото liliiaburdun, имея в виду шоу, где известные одинокие женщины выбирают победителя из 25 мужчин.

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