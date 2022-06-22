"Наконец-то встретились". Александр Пономарев показал 15-летнего сына

Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и его дочерью Евгенией (1998) от отношений с украинским продюсером Аленой Мозговой.

Дочь Мозговой от ее предыдущих отношений Зою (1994) Пономарев также считает своей.