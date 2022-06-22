"Наконец-то встретились". Александр Пономарев показал 15-летнего сына

"Наконец-то встретились. Сын вымахал", – подписал фото артист.
Он не уточнил, где именно состоялась их встреча.
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Александр (2007) – сын Пономарева и его экс-жены Виктории Мартынюк. Супруги расстались в 2012 году.
Пономарев признался, что причиной развода стал ультиматум со стороны жены – она предложила ему сделать выбор между ней и его дочерью Евгенией (1998) от отношений с украинским продюсером Аленой Мозговой.
Дочь Мозговой от ее предыдущих отношений Зою (1994) Пономарев также считает своей.