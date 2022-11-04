"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат

Щербак и Зыгарь заключили брак в Португалии в октябре 2024 года Фото: iam_jeanmichel / Instagram

По словам Щербака, он жил там, когда ему было 15–16 лет, ночуя в келье для гостей.

"Ваней меня никто не называл. Отец Иоанн – Минькой, отец Тихон – Майклом или на исповеди по-отцовски – Мишуткой. Они очень хотели, чтобы я пошел в семинарию. Отец Тихон предлагал после девятого класса для меня купить аттестат или пройти 10–11 класс экстерном, чтобы не терять время. Потом он насел на меня после 11 класса и я стал избегать встреч с ним", – написал Щербак.

Он также отметил, что его удивляют рассказы о том, что в монастыре "монахи спят друг с другом".

"Пока там жил, отец Иоанн и отец Тихон помогали мне зацементировать на корню собственные гормоны и заглушить молитвой блудные греховные помышления", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жан-Мишель Щербак (@iam_jeanmichel)

Отец Тихон (Шевкунов), которого упоминает в посте 30-летний Щербак, был наместником Сретенского монастыря с 1995-го по 2018 год. Российские СМИ называют его духовником президента РФ Владимира Путина.