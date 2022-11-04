Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2022
 
Новости

"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Щербак и Зыгарь заключили брак в Португалии в октябре 2024 года
Щербак и Зыгарь заключили брак в Португалии в октябре 2024 года
Фото: iam_jeanmichel / Instagram

Возлюбленный российского журналиста Михаил Зыгаря, российский актер Жан-Мишель Щербак 2 ноября разместил в своем Instagram пост, в котором рассказал о своей жизни в Сретенском мужском монастыре (Москва).

По словам Щербака, он жил там, когда ему было 15–16 лет, ночуя в келье для гостей. 

"Ваней меня никто не называл. Отец Иоанн  Минькой, отец Тихон  Майклом или на исповеди по-отцовски  Мишуткой. Они очень хотели, чтобы я пошел в семинарию. Отец Тихон предлагал после девятого класса для меня купить аттестат или пройти 10–11 класс экстерном, чтобы не терять время. Потом он насел на меня после 11 класса и я стал избегать встреч с ним", – написал Щербак. 

Он также отметил, что его удивляют рассказы о том, что в монастыре "монахи спят друг с другом".

"Пока там жил, отец Иоанн и отец Тихон помогали мне зацементировать на корню собственные гормоны и заглушить молитвой блудные греховные помышления", – заявил он.

Отец Тихон (Шевкунов), которого упоминает в посте 30-летний Щербак, был наместником Сретенского монастыря с 1995-го по 2018 год. Российские СМИ называют его духовником президента РФ Владимира Путина. 

Контекст:

Щербак и Зыгарь заключили брак в Португалии в октябре 2024 года.

У Зыгаря есть дочь Елизавета (2010) от российской журналистки Майи Стравинской. Они прожили в браке девять лет и расстались в 2018 году. Ранее Зыгарь и Щербак не афишировали свои отношения.

Щербак, как и Зыгарь, осудил российскую агрессию против Украины. 

Теги: Владимир Путин, Михаил Зыгарь
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