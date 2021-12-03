"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви

В подписи к фото 28-летний артист поблагодарил всех, кто создает это шоу, начиная с балета, заканчивая продюсером проекта Владимиром Завадюком.
"Четвертый день как [закончился финал шоу]. А я все не решался написать сюда хоть что-то. Потому что знаю, что как только напишу, значит, осознал, что маленькая жизнь на "Танцы со звездами" для меня закончилась. И закончилась, конечно, прекрасно. Мы победили. […] Я нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но что-то и этого не хватает, чтобы выразить всю благодарность за этот период жизни. Поэтому я выберу слово "любовь", – написал Логай.
Пост артиста набрал почти 7,5 тыс. лайков.
"Ваша победа у меня горит в теле", – призналась sasha.briginets.
"Вы самая лучшая пара", – написала ksyusha_vanilla.
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28 ноября состоялся финал нового сезона "Танцев со звездами". Второе место танцевального конкурса заняли хореограф Дмитрий Дикусар и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, третье – украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук.
Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.
В 2014 году он был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.
Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".