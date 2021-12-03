"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви

В подписи к фото 28-летний артист поблагодарил всех, кто создает это шоу, начиная с балета, заканчивая продюсером проекта Владимиром Завадюком.

"Четвертый день как [закончился финал шоу]. А я все не решался написать сюда хоть что-то. Потому что знаю, что как только напишу, значит, осознал, что маленькая жизнь на "Танцы со звездами" для меня закончилась. И закончилась, конечно, прекрасно. Мы победили. […] Я нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но что-то и этого не хватает, чтобы выразить всю благодарность за этот период жизни. Поэтому я выберу слово "любовь", – написал Логай.

Пост артиста набрал почти 7,5 тыс. лайков.

"Ваша победа у меня горит в теле", – призналась sasha.briginets.

"Вы самая лучшая пара", – написала ksyusha_vanilla.

View this post on Instagram A post shared by Артур Логаи * (@logai.arthur)