Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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"Нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но выберу "любовь". Победитель "Танцев со звездами" публично признался в любви

Актер Артур Логай 28 ноября выиграл телешоу "Танцы со звездами"
Актер Артур Логай 28 ноября выиграл телешоу "Танцы со звездами"
Фото: logai.arthur / Instagram

Украинский актер, победитель шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1" Артур Логай 2 декабря выложил в Instagram фото с финального выпуска проекта. На нем он вместе со своей партнершей по паркету Анной Карелиной держит кубок победителей.

В подписи к фото 28-летний артист поблагодарил всех, кто создает это шоу, начиная с балета, заканчивая продюсером проекта Владимиром Завадюком.

"Четвертый день как [закончился финал шоу]. А я все не решался написать сюда хоть что-то. Потому что знаю, что как только напишу, значит, осознал, что маленькая жизнь на "Танцы со звездами" для меня закончилась. И закончилась, конечно, прекрасно. Мы победили. […] Я нашел 20 синонимов к слову "спасибо", но что-то и этого не хватает, чтобы выразить всю благодарность за этот период жизни. Поэтому я выберу слово "любовь", – написал Логай.

Пост артиста набрал почти 7,5 тыс. лайков.

"Ваша победа у меня горит в теле", – призналась sasha.briginets.

"Вы самая лучшая пара", – написала ksyusha_vanilla.

Контекст:

28 ноября состоялся финал нового сезона "Танцев со звездами". Второе место танцевального конкурса заняли хореограф Дмитрий Дикусар и олимпийская чемпионка Ольга Харлан, третье – украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук.

Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.

В 2014 году он был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.

Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1".

Теги: конкурс, 1+1, любовь, актер, шоу, танцы, Танцы со звездами, Артур Логай
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