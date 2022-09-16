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16 сентября, 2022
 
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Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наталья Кличко: Невероятно, сколько знаний и мудрости несет в себе каждая культура!
Наталья Кличко: Невероятно, сколько знаний и мудрости несет в себе каждая культура!
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии 48-летняя украинская певица Наталья Кличко 15 сентября опубликовала в Instagram подборку снимков, сделанных во время путешествия в Индонезию.

"Невероятно, сколько знаний и мудрости несет в себе каждая культура! Если бы только мы могли научиться отбросить наше высокомерие, амбициозность, самовлюбленность и, наконец, перестать бороться, кто лучший. Как много мы могли бы научиться друг у друга и у культур друг друга! Мы должны продолжать учиться уважать друг друга, наши народы, культуры и традиции! Делиться знаниями, накопленными нашими предками, – это Дар. Ведь каждому народу, национальности, племени есть что рассказать, нужно только научиться слушать", – написала она.

Кличко отметила, что один из самых уникальных способов, не требующий понимания языка, – это музыка, пение, танцы, искусство, костюмы, традиционные художественные ремесла.

"Давайте оставаться открытыми и проявлять уважение к культурам друг друга. Давайте учиться друг у друга… И гордиться нашей уникальностью", – призвала она.

Певица отметила в хештегах, что находится на острове Ява в рамках фестиваля Сolibri.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, культура, фестиваль, путешествия, Наталья Кличко, остров, певица, отдых, фото, традиции
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