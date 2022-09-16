Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото

Наталья Кличко: Невероятно, сколько знаний и мудрости несет в себе каждая культура! Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Невероятно, сколько знаний и мудрости несет в себе каждая культура! Если бы только мы могли научиться отбросить наше высокомерие, амбициозность, самовлюбленность и, наконец, перестать бороться, кто лучший. Как много мы могли бы научиться друг у друга и у культур друг друга! Мы должны продолжать учиться уважать друг друга, наши народы, культуры и традиции! Делиться знаниями, накопленными нашими предками, – это Дар. Ведь каждому народу, национальности, племени есть что рассказать, нужно только научиться слушать", – написала она.

Кличко отметила, что один из самых уникальных способов, не требующий понимания языка, – это музыка, пение, танцы, искусство, костюмы, традиционные художественные ремесла.

"Давайте оставаться открытыми и проявлять уважение к культурам друг друга. Давайте учиться друг у друга… И гордиться нашей уникальностью", – призвала она.

Певица отметила в хештегах, что находится на острове Ява в рамках фестиваля Сolibri.

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