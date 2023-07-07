  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"

Полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая.
Это третий раз, когда конкурс будет проходить в Мальме. Ранее "Евровидение" проходило в этом городе в 1992-м и 2013 годах.
"Мальме был выбран после тщательного тендера, в ходе которого были изучены возможности размещения тысяч приезжих делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов", – говорится в публикации.
"Евровидение 2023" проходило в Великобритании от имени Украины. Участие в гранд-финале принимали представители 26 стран.
Победительницей конкурса стала шведская певица Loreen. Таким образом "Евровидение 2024" состоится в Швеции.
Для Швеции это была седьмая победа на "Евровидении" и вторая победа для самой артистки. В 2012 году она уже побеждала с песней Euphoria.
Кроме Мальме, конкурс ранее проходил в Стокгольме (1975, 2000, 2016) и в Гетеборге (1985).