  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"

Полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая.

Это третий раз, когда конкурс будет проходить в Мальме. Ранее "Евровидение" проходило в этом городе в 1992-м и 2013 годах.

"Мальме был выбран после тщательного тендера, в ходе которого были изучены возможности размещения тысяч приезжих делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов", – говорится в публикации.

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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube