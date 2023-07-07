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07 июля, 2023
 
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Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной

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Джамала: Мне предлагали вести "Евровидение"
Джамала: Мне предлагали вести "Евровидение"
Фото: Jamala | Джамала / Facebook

Украинская певица Джамала отказалась от предложения стать ведущей "Евровидения 2023". Об этом она заявила в интервью, которое 7 июля опубликовано на YouTube-канале "Музвар".

По словам певицы, если бы она согласилась, то ей пришлось бы отменить премьеру альбома Qirim, подготовка к которому велась в то время. Вместо нее ведущей стала фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.

"Мне предлагали вести "Евровидение". Но я понимала, что это будет нереально. Мне нужно было выбирать и полностью отменить премьеру альбома. Там жесткая подготовка была. Мы видели, сколько труда в это вложила Юля и выглядела невероятной", – заявила Джамала.

Контекст:

"Евровидение 2023" проходило в Великобритании от имени Украины. По словам Саниной, она стала ведущей конкурса "после долгих месяцев кастингов". "Сначала – в интернете, потом мне пришлось лететь в Лондон на кастинги телевизионные. Это был длительный процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это был секрет. Знала только моя семья", – призналась Санина.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Джамала, телеведущая, Юлия Санина, Евровидение 2023
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