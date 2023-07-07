Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной

По словам певицы, если бы она согласилась, то ей пришлось бы отменить премьеру альбома Qirim, подготовка к которому велась в то время. Вместо нее ведущей стала фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.
"Мне предлагали вести "Евровидение". Но я понимала, что это будет нереально. Мне нужно было выбирать и полностью отменить премьеру альбома. Там жесткая подготовка была. Мы видели, сколько труда в это вложила Юля и выглядела невероятной", – заявила Джамала.
"Евровидение 2023" проходило в Великобритании от имени Украины. По словам Саниной, она стала ведущей конкурса "после долгих месяцев кастингов". "Сначала – в интернете, потом мне пришлось лететь в Лондон на кастинги телевизионные. Это был длительный процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это был секрет. Знала только моя семья", – призналась Санина.