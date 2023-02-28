Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"

Санина: Это был длительный процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это был секрет Фото: Julia Sanina / Facebookl

"Это были долгие месяцы кастингов. Сначала в интернете, потом мне пришлось лететь в Лондон на кастинги телевизионные. Это был длительный процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это был секрет. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали", – рассказала она.

Артистка отметила, что из Украины кастинг проходили и другие знаменитости, но их имена она не имеет права разглашать.

О том, что организаторы утвердили именно ее, Санина узнала "совсем недавно" по видеосвязи.

"Реакция была немая. Это радость, но и огромная ответственность, – описала она свои эмоции. – Британцы очень стараются, чтобы максимально показать Украину, чтобы это было украинское "Евровидение" вместе с британцами".