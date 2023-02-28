Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"

"Это были долгие месяцы кастингов. Сначала в интернете, потом мне пришлось лететь в Лондон на кастинги телевизионные. Это был длительный процесс, о котором я никому не могла рассказать, потому что это был секрет. Знала только моя семья. Даже ребята из группы не знали", – рассказала она.
Артистка отметила, что из Украины кастинг проходили и другие знаменитости, но их имена она не имеет права разглашать.
О том, что организаторы утвердили именно ее, Санина узнала "совсем недавно" по видеосвязи.
"Реакция была немая. Это радость, но и огромная ответственность, – описала она свои эмоции. – Британцы очень стараются, чтобы максимально показать Украину, чтобы это было украинское "Евровидение" вместе с британцами".
Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на "Евровидении 2022" в Турине (Италия). 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Украину будет представлять украинская группа Tvorchi c песней Heart of Steel.
Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Слоганом конкурса является фраза United By Music, а логотип представляет собой электрокардиограмму из сердец желтого, голубого, синего и розового цветов.
2 февраля 2023 года организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена. По словам художника-постановщика конкурса Хулио Химеде, во время построения сценографии он сосредоточился на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем "от музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии".
Ведущими шоу, кроме Саниной, стали ирландский комик и постоянный комментатор "Евровидения" Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алеша Диксон.