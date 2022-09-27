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27 сентября, 2022
 
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Названы два британских города, которые будут бороться за право проведения "Евровидения 2023"

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Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra
Фото: eurovision / Instagram

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что за право принять у себя "Евровидение 2023" будут бороться два британских города – Глазго и Ливерпуль.

Об этом сообщается на официальной странице организаторов международного песенного конкурса в Instagram.

Контекст:

Победителем "Евровидения 2022" стала украинская группа Kalush Orchestra. Таким образом, "Евровидение 2023" должно было пройти в Украине.

17 июня Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война. 

25 июля стало известно, что EBU принял окончательное решение, заявив, что мероприятие состоится в ВеликобританииПредседатель правления Общественного Николай Чернотицкий, комментируя заявление EBU, отметил, что конкурс будет проведен в поддержку Украины.

Изначально за право проведения конкурса боролись семь городов – кроме Ливерпуля и Глазго, в список вошли Манчестер, Бирмингем, Ньюкасл, Лидс и Шеффилд.

Теги: Евровидение, Великобритания, Глазго, Ливерпуль, Евровидение 2023
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