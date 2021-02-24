"Не кормят их там, что ли?". Экс-жена Павлика рассказала, каким ей во сне является покойный сын

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева на своей странице в Facebook вечером 22 февраля опубликовала архивное фото своего покойного сына Павла Павлика в образе Нео из фильма "Матрица".
"Паша стал мне часто сниться, и почему-то все время ест. Не кормят их там, что ли? Когда я его вижу во сне, потом меньше плачу... Он много времени проводил за компьютерными играми, говорил, что так ему легче, не видеть реальности... Там он мог всех победить!" – рассказала Созаева.
Она отметила, что игры способствуют эмоциональной разгрузке, поэтому она не препятствовала.
"Игры мотивируют, развивают моторику рук, реакцию. Люди, которые играют, отличаются настойчивостью и большим упорством. Но, как сказал Парацельс, все яд, все – лекарство. То и другое определяет доза!" – написала она.
Павел Павлик, сын Созаевой, рожденный в браке с украинским певцом Виктором Павликом, умер в августе 2020 года после борьбы с раком на 22-м году жизни.
Созаева – третья жена Виктора Павлика. Они прожили вместе 25 лет.