Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2021
 
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"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой

55-летний украинский певец Виктор Павлик весной 2020 года женился в четвертый раз. Его избранницей стала концертный директор Екатерина Репяхова, которая младше артиста на 29 лет.

Павлик родился в 1965 году
Павлик родился в 1965 году
Фото: Віктор Павлік / Facebook

55-летний украинский певец Виктор Павлик в эфире передачи "Неймовірна правда про зірок", которая 22 февраля вышла на СТБ, заявил, что однажды ему предсказали пять браков.

"Помню, женщина одна цыганского происхождения сказала: "Ай, молодец, будет у тебя пять жен", – сообщил певец, который сейчас женат в четвертый раз на своем концертном директоре, 26-летней Екатерине Репяховой.

Отвечая на вопрос ведущей передачи, намерен ли он когда-нибудь жениться в пятый раз, артист ответил утвердительно.

"Планирую. На племяннице Екатерины. Классно? Шучу, да", – резюмировал он.

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом "Шикидым". В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

В 2020 году он женился на Репяховой. Она младше Павлика на 29 лет. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Для нее будущий ребенок станет первенцем.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Теги: скандал, Виктор Павлик, семья, развод
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