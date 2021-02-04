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04 февраля, 2021
 
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Созаева в День борьбы с раком рассказала, как на самом деле в Украине обстоят дела с лечением онкозаболеваний

В августе 2020 года сын украинского певца Виктора Павлика и танцовщицы Ларисы Созаевой 21-летний Павел Павлик умер после двух лет борьбы с раком. По словам Созаевой, на сегодняшний день она не видит тенденций к уменьшению количества случаев онкозаболеваний в стране.

Созаева: В ближайшем будущем в нашей стране я не вижу предпосылок к лучшему, к сожалению
Созаева:  В ближайшем будущем в нашей стране я не вижу предпосылок к лучшему, к сожалению
Фото: Лора Созаева / Facebook

Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева заявила, что не понимает, как можно бороться с раком. Об этом она написала в Facebook 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака. 

"Не понимаю, как можно с ним бороться? Причины его появления до сих пор не выявлены.  Тенденции к его уменьшению тоже нет, даже наоборот. Следить за питанием, не курить, не пить, заниматься спортом? Но маленькие дети? Они не ведут нездоровый образ жизни, а болеют все чаще. Препараты очень дорогие! Анализы сдавать – это деньги! Диагностика – МРТ и КТ – дорого! В общественном транспорте таким пациентам ездить нельзя. В маленьких городах нет специалистов и аппаратов для диагностики, не говоря о селах. В ближайшем будущем в нашей стране я не вижу предпосылок к лучшему, к сожалению. Налоги вкатывают в асфальт! Чем больше болеет население, тем меньше рабочих рук, тем хуже для государства! Но сильным мира сего выгоднее покупать телеканалы, чем строить больницы и покупать дорогое оборудование!" – заявила она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1786195261536715&id=100004387759464

Павел Павлик – сын Созаевой, рожденный в браке с украинским певцом Виктором Павликом, умер в августе 2020 года после борьбы с раком на 22-м году жизни.

Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля с целью повышения осведомленности о заболевании и для привлечения внимания к его предотвращению, выявлению и лечению.

Теги: онкология, Виктор Павлик, Лариса Созаева
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