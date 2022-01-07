  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем

"Я была, наверное, какая-то несложенная. [...] Понимаете, я плохо себя вела в браке. И я себе не могла этого простить. Мне было плохо, и это было невозможно продолжать", – призналась она.

Рассказывая о своем втором замужестве, актриса отметила, что в этих отношениях у нее появилась ответственность за сыновей.

"У меня изменился центр внимания, мне это интереснее", – отметила она.

ВИДЕО

Видео: Власть vs Влащенко / YouTube