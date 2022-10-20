"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие

Влада Седан: Я никогда не думала, что в 27 лет буду мечтать о мирном небе Фото: v.lada_sedan / Instagram

"День, когда я буду загадывать желания и ни одно из них не будет о чем-то материальном. Я никогда не думала, что в 27 лет буду мечтать о мирном небе. Я никогда не могла представить, что, проживая в Лондоне, буду мечтать о возможности сесть в самолет и прилететь домой, в любимый Киев. Я никогда не могла подумать, что на день рождения я буду загадывать капитуляцию какого-то государства", – написала она.

По словам ведущей, все желания, которые она загадывала раньше в день рождения, сбылись, поэтому она верит, что и новые точно так же сбудутся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)