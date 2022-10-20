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20 октября, 2022
 
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"Не могла представить, что буду мечтать сесть в самолет и прилететь домой". Влада Седан рассказала, какие желания загадала на свое 27-летие

Влада Седан: Я никогда не думала, что в 27 лет буду мечтать о мирном небе
Влада Седан: Я никогда не думала, что в 27 лет буду мечтать о мирном небе
Фото: v.lada_sedan / Instagram

Супруга украинского футболиста Александра Зинченко, украинская ведущая Влада Седан в день своего 27-летия заявила, что все ее желания связаны не с материальными благами, а с мечтами о мирном небе. Об этом она написала в Instagram.

"День, когда я буду загадывать желания и ни одно из них не будет о чем-то материальном. Я никогда не думала, что в 27 лет буду мечтать о мирном небе. Я никогда не могла представить, что, проживая в Лондоне, буду мечтать о возможности сесть в самолет и прилететь домой, в любимый Киев. Я никогда не могла подумать, что на день рождения я буду загадывать капитуляцию какого-то государства", – написала она.

По словам ведущей, все желания, которые она загадывала раньше в день рождения, сбылись, поэтому она верит, что и новые точно так же сбудутся.

Контекст:

Влада и Александр Зинченко вместе с дочерью проживают в Великобритании. Футболист с первых дней войны выступил с осуждением российской агрессии и выразил поддержку Украине.

6 апреля Влада Седан заявила, что "продолжать стучаться к русскому народу нет никакого смысла".

Теги: Александр Зинченко, война России против Украины, Влада Седан
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