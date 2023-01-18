"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять

Телеведущая показала сырники на тарелке и разрезала один из них в кадре.
"Не люблю лактозу, не переношу творог как таковой. Но украинские сырники – это не устоять, не наесться", – написала она.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.
Ефросинина с 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.