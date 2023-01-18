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18 января, 2023
 
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"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять

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Ефросинина призналась, что любит блюдо украинской кухни из творога
Ефросинина призналась, что любит блюдо украинской кухни из творога
Фото: mashaefrosinina / Instagram

43-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина 18 января в Instagram Stories опубликовала ролик, снятый в ресторане.

Телеведущая показала сырники на тарелке и разрезала один из них в кадре.

"Не люблю лактозу, не переношу творог как таковой. Но украинские сырники – это не устоять, не наесться", – написала она.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram
Скриншот: mashaefrosinina / Instagram

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ефросинина вместе с детьми переехала во Львов, где как волонтер помогала переселенцам. В начале мая стало известно, что Ефросинина покинула Украину. 14 августа она сообщила, что вернулась домой.

Ефросинина с 2018 года является почетным послом Фонда ООН в области народонаселения. В 2020 году основала "Фонд Маша", который занимается противодействием домашнему насилию.

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