"Не скрывайте красивый животик этими плавищами". Поклонники Мишиной отреагировали на фото актрисы в купальнике

Украинская актриса Ксения Мишина позировала во время отдыха в Доминиканской Республике в купальнике, состоящем из плавок с высокой талией и топа.

Мишина: Я не сделала себя сама Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 24 февраля в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена на пляже во время недавнего отдыха в Доминиканской Республике.

Певица позирует в купальнике, состоящем из плавок с высокой талией и топа.

"Я не сделала себя сама. Да, я много раз оказывалась наедине с обстоятельствами, когда нужно было быть сильной и самостоятельной. Но и тысячи раз рядом были другие люди, которые в той или иной форме оставили свои отпечатки на мне, моем успехе, моей карьере, а кто-то и шрамы на моем сердце. Но я искренне благодарю и ценю каждого, ведь лучше быть просто счастливым и благодарным, чем быть на 100% self made", – написала она.

"Ксения, ну не скрывайте красивый животик этими плавищами", – отреагировали на фото подписчики.

"У вас что – один купальник? Где фото в других купальниках?" – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Да, один", – ответила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

Мишина воспитывает сына Платона (2012). Имя отца ребенка актриса не называет.

В октябре 2020 года Мишина стала главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.

В финале проекта, который состоялся 18 декабря, она выбрала сценариста студии "Квартал 95" Александра Эллерта.