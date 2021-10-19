"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста

Анна Седокова и Янис Тимма поженились чуть больше года назад. Для певицы это третий брак, для спортсмена – второй Фото: annasedokova / Instagram

"Никогда не выше тебя. Никогда не ниже тебя. Но всегда рядом с тобой..." – подписала снимки 38-летняя певица.

Пост Седоковой набрал больше 50 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

"Как же я люблю, когда рядом парень-огонь, а не толстопуз какой. Красивые, классные", – написала olechka2384.

"Просто нереальные", – прокомментировала uliannacool.

"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется и сойдет с дистанции", – считает nata21galimata.

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