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19 октября, 2021
 
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"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста

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Анна Седокова и Янис Тимма поженились чуть больше года назад. Для певицы это третий брак, для спортсмена второй
Анна Седокова и Янис Тимма поженились чуть больше года назад. Для певицы это третий брак, для спортсмена – второй
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая несколько лет строит карьеру в России, 18 октября выложила в Instagram новые фотографии со своим мужем – 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

"Никогда не выше тебя. Никогда не ниже тебя. Но всегда рядом с тобой..." – подписала снимки 38-летняя певица.

Пост Седоковой набрал больше 50 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

"Как же я люблю, когда рядом парень-огонь, а не толстопуз какой. Красивые, классные", – написала olechka2384.

"Просто нереальные", – прокомментировала uliannacool.

"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется и сойдет с дистанции", – считает nata21galimata.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи "Король ринга" (2008), а также участницей шоу "Ледниковый период 2" (2008), "Две звезды" (2009) на российском "Первом канале". В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом "Личное". Артистка живет и работает в России.

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: баскетбол, Анна Седокова, семья, певица, муж, Янис Тимм, Янис Тимма, брак, жена
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